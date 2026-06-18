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Propriétées résidentielles à vendre en Platones pagasts, Lettonie

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1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Platone, Lettonie
Appartement 3 chambres
Platone, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 65 m²
Sol 1/3
Spacieux appartement de 3 chambres à vendre. L'appartement est situé au premier étage de l'i…
$28,925
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Caractéristiques des propriétés en Platones pagasts, Lettonie

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