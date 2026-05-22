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Immobilier commercial en Ogres novads, Lettonie

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5 propriétés total trouvé
Fabrication 2 236 m² dans Lielvarde, Lettonie
Fabrication 2 236 m²
Lielvarde, Lettonie
Surface 2 236 m²
Sol 1/1
La société est vendue avec des biens immobiliers, des machines et des systèmes, y compris de…
$1,77M
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Propriété commerciale 72 m² dans Ogre, Lettonie
Propriété commerciale 72 m²
Ogre, Lettonie
Surface 72 m²
Sol 1
Territoire - place de parking, parking gratuit, bonne infrastructure, entrée de la rue, entr…
$116,788
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Propriété commerciale 1 350 m² dans Lielvarde, Lettonie
Propriété commerciale 1 350 m²
Lielvarde, Lettonie
Surface 1 350 m²
Sol 3
La maison et les extras - ascenseur de charge. Territoire - territoire fermé, entrée avec tr…
$112,117
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International Property AlertInternational Property Alert
Fabrication 4 652 m² dans Krapes pagasts, Lettonie
Fabrication 4 652 m²
Krapes pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 15
Surface 4 652 m²
Nombre d'étages 3
$636,905
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Propriété commerciale 10 064 m² dans Ogre, Lettonie
Propriété commerciale 10 064 m²
Ogre, Lettonie
Surface 10 064 m²
$620,403
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