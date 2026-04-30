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Immobilier commercial en Ogre, Lettonie

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 72 m² dans Ogre, Lettonie
Propriété commerciale 72 m²
Ogre, Lettonie
Surface 72 m²
Sol 1
Territoire - place de parking, parking gratuit, bonne infrastructure, entrée de la rue, entr…
$116,788
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Propriété commerciale 10 064 m² dans Ogre, Lettonie
Propriété commerciale 10 064 m²
Ogre, Lettonie
Surface 10 064 m²
$620,403
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