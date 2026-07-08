Appartement dans un nouvel immeuble Brīvības iela 192

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Portefeuille d'investissement résidentiel historique à Riga centrale
Une occasion rare d'acquérir un portefeuille de trois bâtiments résidentiels historiques situés sur la rue Brīvības et la rue Krišjāшa Barona, deux des avenues centrales les plus établies et souhaitables de Riga.
Le portefeuille offre une superficie totale brute de 3 708,10 m2, offrant un excellent potentiel d'investissement et de réaménagement à long terme.
Rue Brīvības 192
Un remarquable immeuble historique avec des locaux de vente au détail au rez-de-chaussée, construit à l'origine en 1907 et conçu par le célèbre architecte letton Konstantīns P.K.K. Historiquement connu sous le nom de la maison Gavari.
Spécification du bâtiment
Surface totale du bâtiment : 1 408,70 m2
Surface résidentielle : 875.01 m2
Locaux commerciaux au rez-de-chaussée : 195,63 m2
Sous-sol et zones communes: 335,12 m2
La combinaison d'habitations et de commerces de détail de niveau urbain crée une opportunité d'investissement à usage mixte attrayante.
Rue Krišjaa Barona 131 – Bâtiment Courtyard
Un immeuble résidentiel de cour avec un aménagement efficace de l'appartement et un excellent potentiel de location.
Spécification du bâtiment
Surface totale du bâtiment : 1 080,40 m2
Surface résidentielle : 817.96 m2
Sous-sol et espaces communs: 262,40 m2
Krišjāшa rue Barona 131 – Bâtiment frontal
Un élégant immeuble historique situé sur l'un des principaux boulevards de Riga.
Spécification du bâtiment
Surface totale du bâtiment : 1 219,00 m2
Surface résidentielle : 1 014,66 m2
Sous-sol et zones communes : 217,13 m2
Faits saillants de l'investissement
Premier emplacement du centre de Riga.
Architecture historique à valeur durable.
Possibilité de revenus à usage mixte.
Forte demande de location résidentielle.
Des possibilités importantes d'ajouter de la valeur grâce à la rénovation.
Bien attrayant pour les investisseurs institutionnels, les promoteurs et les bureaux familiaux.
REALAT fournit des services complets de conseil en investissement, y compris la diligence raisonnable, la stratégie de réaménagement, la modélisation financière, la gestion de la rénovation, les ventes, la location et la gestion immobilière à long terme.
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Riga, Lettonie
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