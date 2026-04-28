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Propriétées résidentielles à vendre en Mezotnes pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Mezotne, Lettonie
Appartement 2 chambres
Mezotne, Lettonie
Nombre de pièces 2
Surface 52 m²
Sol 3/3
$28,780
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Agence
Tribus Realty
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Mezotnes pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
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