Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Luznavas pagasts
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Luznavas pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Luznavas pagasts, Lettonie
Maison 3 chambres
Luznavas pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
$184,566
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Luznavas pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller