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Propriétées résidentielles à vendre en Livberzes pagasts, Lettonie

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1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Tuski, Lettonie
Maison 5 chambres
Tuski, Lettonie
Nombre de pièces 5
Surface 98 m²
Nombre d'étages 2
$141,198
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Caractéristiques des propriétés en Livberzes pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
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