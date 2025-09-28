Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Liepaja
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Liepaja, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Liepaja, Lettonie
Maison 4 chambres
Liepaja, Lettonie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 174 m²
$247,883
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Liepaja, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller