Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Libagu pagasts
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Libagu pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 10 chambres dans Libagu pagasts, Lettonie
Maison 10 chambres
Libagu pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 1
Surface 418 m²
Sol 2/2
Old manor in a country side surrounded by green meadows and old trees. Close to the city Tal…
$49,148
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Libagu pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller