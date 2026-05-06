Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Lauderu pagasts
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Lauderu pagasts, Lettonie

;
1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Lauderi, Lettonie
Maison 5 chambres
Lauderi, Lettonie
Nombre de pièces 5
Surface 103 m²
Sol 2/2
$27,945
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Lauderu pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller