Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Krimuldas pagasts
  4. Commercial

Immobilier commercial en Krimuldas pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale dans Krimuldas pagasts, Lettonie
Propriété commerciale
Krimuldas pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 1
chauffage indépendant, zone bien entretenue, jardinage paysager, mise en valeur du territoir…
$3,44M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIP Real
Langues
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller