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Propriétées résidentielles à vendre en Kocenu pagasts, Lettonie

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1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Brandeli, Lettonie
Maison 5 chambres
Brandeli, Lettonie
Nombre de pièces 5
Surface 243 m²
Sol 2/2
Une maison familiale de deux étages lumineuse, spacieuse et en très bon état technique est à…
$303,650
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Caractéristiques des propriétés en Kocenu pagasts, Lettonie

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