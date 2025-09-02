Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Kaives pagasts
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Kaives pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Kaives pagasts, Lettonie
Villa 3 chambres
Kaives pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 723 m²
Sol 3/3
Découvrez Vecpiebalgas Dzirnavas, un mélange rare de patrimoine, de nature et de rentabilité…
$527,007
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kaives pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller