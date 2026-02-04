Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Dzerbenes pagasts
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Dzerbenes pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Dzerbenes pagasts, Lettonie
Maison 3 chambres
Dzerbenes pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 373 m²
A vendre est proposé une maison de trois étages, avec sauna et piscine, dans la partie centr…
$355,133
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Dzerbenes pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller