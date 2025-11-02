Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Drabesu pagasts
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Maisons à vendre en Drabesu pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Amatciems, Lettonie
Maison 4 chambres
Amatciems, Lettonie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 186 m²
Sol 2/2
Construit dans un élégant style chalet suisse avec un toit en bois et des matériaux naturels…
$541,417
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
