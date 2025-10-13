Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Drabesu pagasts
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Drabesu pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Amatciems, Lettonie
Maison 3 chambres
Amatciems, Lettonie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Surface 591 m²
La vente offre une maison exclusive de trois étages, avec un sauna séparé et une sortie vers…
$1,74M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Drabesu pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller