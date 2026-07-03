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Immobilier commercial en Codes pagasts, Lettonie

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 1 000 m² dans Codes pagasts, Lettonie
Propriété commerciale 1 000 m²
Codes pagasts, Lettonie
Surface 1 000 m²
Une installation de production de pavage est à vendre. La propriété est entièrement prête po…
$398,179
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