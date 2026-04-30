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Propriétées résidentielles à vendre en Annenieku pagasts, Lettonie

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Appartement dans Annenieku pagasts, Lettonie
Appartement
Annenieku pagasts, Lettonie
Surface 75 m²
$19,854
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Caractéristiques des propriétés en Annenieku pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
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