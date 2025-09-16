Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Amatas pagasts
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Amatas pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Amatas pagasts, Lettonie
Maison 3 chambres
Amatas pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 199 m²
Sol 2/2
Une occasion rare de posséder une retraite isolée entourée par la nature, à seulement 1h de …
$289,665
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Amatas pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller