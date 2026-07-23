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Propriétées résidentielles à vendre en Aizkraukle, Lettonie

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1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Aizkraukle, Lettonie
Appartement 3 chambres
Aizkraukle, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 60 m²
Sol 4/9
$62,920
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Agence
Tribus Realty
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Aizkraukle, Lettonie

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