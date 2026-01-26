Prestations de service

Chambre séparée avec lit double avec linge de lit et serviettes. Salon avec canapé-lit et mini-cuisine: réfrigérateur, tuiles à induction, micro-ondes, bouilloire, vaisselle, verres, shampooing. Salle de bains avec douche. Stationnement sur le territoire Dans la rue il y a une aire de loisirs avec chaises longues, hamac, balançoires, grill et foyer, location de vélos (disponible par saison) En outre payé: charbon (pour un supplément) - 12 roubles paquet de bouleau de bois sec (pour un supplément) - 15 roubles. 10. Cheminée (pour un supplément) - 20 roubles. brouette de bois de chauffage.

Sauna finlandais sur bois de bouleau avec piscine et salle de repos - 60 roubles par heure (réservation minimum 3 heures). Les feuilles sont incluses dans le prix. Piscine 2x2 avec pistolet de massage. Température de l'eau 24 degrés. (purification de l'eau avec de l'oxygène actif (sans chlore!) Grande salle de repos: douche, tv, centre de musique, vaisselle, verres. Billard (piscine américaine). Ping-pong. Entraîneurs sportifs.

Mini musée de la vie quotidienne du début du xxème siècle.