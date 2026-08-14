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Propriétées résidentielles à vendre en Tinganga ward, Kenya

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Appartement dans Kamiti Corner, Kenya
Appartement
Kamiti Corner, Kenya
$63,410
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Tinganga ward, Kenya

Bon marché
Luxe
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