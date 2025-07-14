Complexe résidentiel

Découvrez un niveau de vie haut de gamme au cœur du quartier d'affaires central de Tatu City. Ici, la nature exotique des parcs, des forêts et des plantations de café rencontre l'architecture moderne et les infrastructures de classe internationale, l'équilibre idéal de la nature et du confort urbain. Un emplacement unique près de Nairobi, de l'aéroport et du stade Kasarani assure une mobilité maximale et un accès rapide via des autoroutes clés. À distance de marche se trouvent le légendaire Manoir Giraffe et un sentier de randonnée girafe : une expérience de style de vie rare qui améliore la propriété.
Disposition (rénovée)
Studio — surface à partir de 33 m2, à partir de 54 800 $
1 chambre — surface à partir de 56,7 m2, prix à partir de 94 000 $
2 chambres — surface à partir de 95.3 m2, prix à partir de 148 700 $
3 chambres — surface à partir de 159.2 m2, prix à partir de 248 500 $
Le quartier central de Tatu se développe selon les principes de durabilité et d'inclusivité, combinant organiquement des espaces résidentiels, commerciaux et récréatifs – c'est un écosystème en croissance avec une forte capitalisation. Le complexe dispose de 193 appartements haut de gamme avec des aménagements bien conçus, 206 places de parking, et une zone privée de 8 085 m2, conçu pour le confort et le prestige. Sélectionnez une adresse qui convient à votre style de vie et de rendement.
Infrastructure
Restaurant
Lobby élégant
Piscine extérieure
Centre de remise en forme
Zones de jeux pour enfants
Espaces commerciaux & Parking
Jardin privé et espaces récréatifs
Développé par Rendeavour, le plus grand constructeur de ville d'Afrique, Tatu City est un environnement dynamique pour la vie, le travail et le divertissement pour plus de 250 000 habitants et attire de nombreux visiteurs. Il abrite des écoles, diverses options de logement et une zone économique spéciale prospère avec plus de 78 sociétés d'exploitation. Tatu City a révolutionné le mode de vie kényan en réduisant la congestion et les temps de trajet.