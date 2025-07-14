  1. Realting.com
Complexe résidentiel

Tatu City, Kenya
7
ID: 27477
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Kenya
  • État
    Central Kenya
  • Région
    Ruiru
  • Ville
    Gitothua ward
  • Ville
    Tatu City

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Découvrez un niveau de vie haut de gamme au cœur du quartier d'affaires central de Tatu City. Ici, la nature exotique des parcs, des forêts et des plantations de café rencontre l'architecture moderne et les infrastructures de classe internationale, l'équilibre idéal de la nature et du confort urbain. Un emplacement unique près de Nairobi, de l'aéroport et du stade Kasarani assure une mobilité maximale et un accès rapide via des autoroutes clés. À distance de marche se trouvent le légendaire Manoir Giraffe et un sentier de randonnée girafe : une expérience de style de vie rare qui améliore la propriété.

Disposition (rénovée)

  • Studio — surface à partir de 33 m2, à partir de 54 800 $

  • 1 chambre — surface à partir de 56,7 m2, prix à partir de 94 000 $

  • 2 chambres — surface à partir de 95.3 m2, prix à partir de 148 700 $

  • 3 chambres — surface à partir de 159.2 m2, prix à partir de 248 500 $

Le quartier central de Tatu se développe selon les principes de durabilité et d'inclusivité, combinant organiquement des espaces résidentiels, commerciaux et récréatifs – c'est un écosystème en croissance avec une forte capitalisation. Le complexe dispose de 193 appartements haut de gamme avec des aménagements bien conçus, 206 places de parking, et une zone privée de 8 085 m2, conçu pour le confort et le prestige. Sélectionnez une adresse qui convient à votre style de vie et de rendement.

Infrastructure

  • Restaurant

  • Lobby élégant

  • Piscine extérieure

  • Centre de remise en forme

  • Zones de jeux pour enfants

  • Espaces commerciaux & Parking

  • Jardin privé et espaces récréatifs

Développé par Rendeavour, le plus grand constructeur de ville d'Afrique, Tatu City est un environnement dynamique pour la vie, le travail et le divertissement pour plus de 250 000 habitants et attire de nombreux visiteurs. Il abrite des écoles, diverses options de logement et une zone économique spéciale prospère avec plus de 78 sociétés d'exploitation. Tatu City a révolutionné le mode de vie kényan en réduisant la congestion et les temps de trajet.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 56.7
Prix ​​par m², USD 1,658
Prix ​​de l'appartement, USD 94,000
Appartements 2 chambres
Surface, m² 95.3
Prix ​​par m², USD 1,560
Prix ​​de l'appartement, USD 148,700
Appartements 3 chambres
Surface, m² 159.2
Prix ​​par m², USD 1,561
Prix ​​de l'appartement, USD 248,500
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 33.0
Prix ​​par m², USD 1,661
Prix ​​de l'appartement, USD 54,800

Localisation sur la carte

Tatu City, Kenya

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel

