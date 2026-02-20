  1. Realting.com
  2. Kenya
  3. Central Kenya
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Kiambu
1
Ruiru
1
Gitothua ward
1
Tatu City
1
Tatu City, Kenya
depuis
$54,800
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Surface 33–159 m²
4 objets immobiliers 4
Découvrez un niveau de vie haut de gamme au cœur du quartier d'affaires central de Tatu City. Ici, la nature exotique des parcs, des forêts et des plantations de café rencontre l'architecture moderne et les infrastructures de classe internationale, l'équilibre idéal de la nature et du confor…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
56.7
94,000
Apartment 2 chambres
95.3
148,700
Apartment 3 chambres
159.2
248,500
Studio
33.0
54,800
