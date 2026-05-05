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Immobilier commercial en Verbano Cusio Ossola, Italie

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 800 m² dans Cavandone, Italie
Propriété commerciale 1 800 m²
Cavandone, Italie
Surface 1 800 m²
FP-T936. Vendu ! Bâtiment à Pallanza, Lac MajeurVendu !Dans le centre de Pallanza propriété …
$1,17M
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hôtel 641 m² dans Cannero Riviera, Italie
Hôtel 641 m²
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Nombre de pièces 6
Chambres 5
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FP-T319. Hôtel dans le centre historique de Cannero RivieraUn hôtel caractéristique dans le …
$3,14M
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