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Villas à vendre en Verbania, Italie

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20 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Cavandone, Italie
Villa 5 chambres
Cavandone, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 705 m²
PL-PR_V08-. Villa historique avec jardinDans la charmante ville de Verbania Pallanza, une vi…
$3,28M
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Villa 3 chambres dans Cavandone, Italie
Villa 3 chambres
Cavandone, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 140 m²
FP-t402. Dans Verbania élégant penthouse avec une salle et solariumA Verbania, un penthouse …
$750,208
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Villa 4 chambres dans Cavandone, Italie
Villa 4 chambres
Cavandone, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 402 m²
FP-T613. A Verbania, une nouvelle villa.La structure architecturale de la villa se compose d…
$1,75M
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International Property AlertInternational Property Alert
Villa 5 chambres dans Verbania, Italie
Villa 5 chambres
Verbania, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 600 m²
ISM-060417-9. Villa de luxe donnant sur le lac et la piscineLa ville de Verbania, Suna est l…
$2,13M
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Villa 3 chambres dans Cavandone, Italie
Villa 3 chambres
Cavandone, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 324 m²
FP-T384. Villa moderne avec de belles vues sur le lac MajeurA vendre est une villa moderne V…
$2,32M
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Villa 5 chambres dans Cavandone, Italie
Villa 5 chambres
Cavandone, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 670 m²
Monsieur le Président, Villa historique sur la rive du lac MajeurExposé succinct: Villa hist…
$7,62M
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Villa 5 chambres dans Cavandone, Italie
Villa 5 chambres
Cavandone, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 705 m²
PL-PR_V08. Villa historique avec jardinDans la charmante ville de Verbania Pallanza, une vil…
$3,28M
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Villa dans Cavandone, Italie
Villa
Cavandone, Italie
Surface 540 m²
PL-171019-1. Belle villa classique à Verbania dans la zone d'éliteBelle villa classique à Ve…
$1,52M
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Villa 3 chambres dans Cavandone, Italie
Villa 3 chambres
Cavandone, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 550 m²
PL-PR-V24. Belle villa confortable de grande taille, à quelques minutes en voiture du lac Ma…
$1,05M
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Villa dans Cavandone, Italie
Villa
Cavandone, Italie
Surface 300 m²
FP-0116. Entouré d'une charmante villa de jardinA Verbania Pallanza, à quelques pas du centr…
$3,40M
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Villa 5 chambres dans Cavandone, Italie
Villa 5 chambres
Cavandone, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 770 m²
PL-PR-P11. Villa avec maison d'hôtesVilla historique avec une maison d'hôtes et un terrain, …
$4,22M
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Villa 5 chambres dans Verbania, Italie
Villa 5 chambres
Verbania, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 560 m²
IT-300418-4. Villa sur le lac Majeur. Verbania. sunaVilla à vendre sur le lac Majeur, Verban…
$8,21M
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Villa dans Verbania, Italie
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Verbania, Italie
Surface 560 m²
PL-PR_P03. Villa de luxe avec jardin de 3100 m2.Nous offrons à Vashiu une villa luxueuse d'u…
$3,87M
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Villa 5 chambres dans Cavandone, Italie
Villa 5 chambres
Cavandone, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
- Oui. Appartement villa dans le quartier de Fondotoche. verbanieVerbania (arrondissement de…
$1,55M
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Villa 5 chambres dans Cavandone, Italie
Villa 5 chambres
Cavandone, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 500 m²
Le numéro d'identification ISM-060417-16. Villa indépendante située sur la rive du lac Majeu…
$9,03M
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Villa 3 chambres dans Cavandone, Italie
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Cavandone, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 216 m²
FP-T380. Villa dans le centre de PallanzaVilla construite à la fin des années 50 dans le cen…
$685,737
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Villa dans Cavandone, Italie
Villa
Cavandone, Italie
Surface 720 m²
L-171019. Belle villa à VerbaniaBelle villa à VerbaniaLa superficie est de 720 m2.Terrain de…
$1,88M
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Villa dans Cavandone, Italie
Villa
Cavandone, Italie
ISM-060417-14. Verbagna, lac Majeur. Belle villa historiqueVerbagna, Lac Majeur. La belle vi…
$2,32M
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Villa dans Cavandone, Italie
Villa
Cavandone, Italie
Surface 450 m²
FP-171019. Belle villa à VerbaniaBelle villa à VerbaniaSuperficie de 450 m2.Site 4900 m2Serv…
$3,40M
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Villa 7 chambres dans Cavandone, Italie
Villa 7 chambres
Cavandone, Italie
Nombre de pièces 18
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 290 m²
We're delighted to introduce you to this truly extraordinary property in the elegant area of…
$4,16M
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