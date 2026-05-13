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Hôtels à vendre en Vénétie, Italie

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Venise
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5 propriétés total trouvé
Hôtel dans Noventa di Piave, Italie
Hôtel
Noventa di Piave, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
IT-200618-2. Hôtel 3 * à Noventa di PiaveÀ vendre 3 * Hôtel, situé à Noventa di Piave, à 35 …
$8,21M
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Red Feniks Montenegro
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Hôtel 1 000 m² dans Venise, Italie
Hôtel 1 000 m²
Venise, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 000 m²
Il s'agit de l'année 200618-5. Venise. Hôtel 3 *À vendre 3 * Hôtel, Venezia, alla Ca'Doro, e…
$12,89M
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Hôtel dans Mestre, Italie
Hôtel
Mestre, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
IT-200618-4. Hôtel 4 Venise. MestreÀ vendre 4 * L'hôtel dispose de 98 chambres, dont 8 de lu…
$12,31M
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Hôtel dans Venise, Italie
Hôtel
Venise, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Il s'agit de l'année 200618-6. Venise. Hôtel - boutique 4 *À vendre Hôtel 4 étoiles - boutiq…
$15,82M
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Hôtel dans Venise, Italie
Hôtel
Venise, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
IT-200618-3. Hôtel 3 * à VeniseL'hôtel 3* se trouve à 5 minutes à pied de la Piazza San Marc…
$8,79M
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