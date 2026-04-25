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Villas à vendre en Unione di Comuni Montani Colline del Fiora, Italie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Manciano, Italie
Villa 3 chambres
Manciano, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 270 m²
IT- Maison à vendre - tour de rechange 270 m2Dans un beau village, au coeur de la Maremme To…
$1,13M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Unione di Comuni Montani Colline del Fiora, Italie

Bon marché
Luxe
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