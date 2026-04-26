Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Tremezzina
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Piscine

Appartements Piscine à vendre en Tremezzina, Italie

3 BHK
5
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Lenno, Italie
Appartement 3 chambres
Lenno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 163 m²
MV-221122-2. Résidence Elite de nouvelle construction à LennonLa résidence est située à Lenn…
$843,984
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Tremezzina, Italie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller