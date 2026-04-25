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Villas à vendre en Spolète, Italie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Spolète, Italie
Villa 5 chambres
Spolète, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 000 m²
Il 281016. Château médiéval historique du XII siècle construitA vendre château médiéval hist…
$1,76M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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