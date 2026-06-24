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Appartements avec terrasse à vendre en Sicile, Italie

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Appartement 2 chambres dans Trapani, Italie
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Appartement 2 chambres
Trapani, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
Sol 4/6
TRAPANI – APPARTENANT DANS UNE LOCATION STRATÉGIQUE Au coeur de Trapani, dans l'un des quart…
$149,207
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