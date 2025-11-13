Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Sicile, Italie

Appartement dans Giuliana, Italie
Appartement
Giuliana, Italie
Surface 86 m²
Giuliana, historic center, Via Caronia. A three-story detached building is for sale. The ent…
$44,585
Appartement 1 chambre dans Cianciana, Italie
Appartement 1 chambre
Cianciana, Italie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Appartement en bon état au coeur de la ville historique d'Agrigento dans la Via Essénéto, à …
$14,998
Appartement 2 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 2 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
A panoramic attic located on the third floor in the Corso Cinquemani Arcuri in the Zona Espa…
$53,445
Appartement 3 chambres dans Alessandria della Rocca, Italie
Appartement 3 chambres
Alessandria della Rocca, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Panoramic Apt located in Via Lorenzo Panepinto/Piazza Orologio (Bivona) on the 4th floor ser…
$88,086
Appartement 2 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 2 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 139 m²
Lower ground floor composed of a warehouse of approx 69 sqm all refined. On the first floor …
$58,990
Appartement 2 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 2 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Apartment with panoramic sea views near the beach of Torre Macauda (AG). The apartment cover…
$98,984
Appartement 3 chambres dans Agrigente, Italie
Appartement 3 chambres
Agrigente, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Renovated and immediately habitable apartment, energy class A, very bright and located in Ag…
$147,470
Appartement 3 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 3 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
An apartment located on the second floor in the Corso Cinquemani Arcuri in the Zona Espansio…
$68,291
Appartement 2 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 2 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 128 m²
Panoramic apartment located in Via Verga on the second floor, all well finished. Composed of…
$108,870
Appartement 3 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 3 chambres
Cianciana, Italie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
AREA: New area - ADDRESS: Via Toscanini – Cianciana (Ag) ROOMS: 5, plus kitchen + bathrooms.…
$68,291
Appartement 2 chambres dans Santa Elisabetta, Italie
Appartement 2 chambres
Santa Elisabetta, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 159 m²
Appartement et garage avec taverne situé dans le village de Santa Elisabetta.Garage et taver…
$164,973
Appartement 2 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 2 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Appartement au deuxième étage, à l'intérieur il est composé de salon, cuisine, deux chambres…
$19,300
Appartement 2 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 2 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Panoramic apartment all finished and furnished located on the second floor in the Expansion …
$78,189
Appartement 3 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 3 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Apartment in Corso Cinquemani Arcuri, Cianciana (AG) located on the ground floor, second flo…
$79,178
Appartement 3 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 3 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Second and third floor apartments in the Historic Town Center of Cianciana in Salita Regina …
$149,975
Appartement 2 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 2 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Ground floor composed of two bedrooms , one bathroom ,a large utility room, a living room, a…
$98,973
Appartement 2 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 2 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Appartement situé au deuxième étage au coin de Via Roma et Salita Convento qui couvre une su…
$24,996
Appartement 4 chambres dans Alessandria della Rocca, Italie
Appartement 4 chambres
Alessandria della Rocca, Italie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Apartment in the main piazza of Alessandria, Via Roma and located on the second floor and co…
$188,049
Appartement 1 chambre dans Cianciana, Italie
Appartement 1 chambre
Cianciana, Italie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Apartment located on the second floor in Corso Cinquemani Arcuri (Cianciana AG) which covers…
$63,343
Appartement 3 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 3 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Appartement panoramique situé au deuxième étage à Via Salita Santo La Corte. Composé de quat…
$24,996
Appartement 4 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 4 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Apartment located on the mezzanine floor all finished with garage. The apartment covers an a…
$78,189
Appartement 2 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 2 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Second floor composed of two bedrooms, a bathroom, a kitchen, an entrance hall, a living roo…
$69,988
Appartement 3 chambres dans Alessandria della Rocca, Italie
Appartement 3 chambres
Alessandria della Rocca, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Panoramic Apt located in Via Lorenzo Panepinto/Piazza Orologio (Bivona) on the 4th floor ser…
$88,086
Appartement 1 chambre dans Bivona, Italie
Appartement 1 chambre
Bivona, Italie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 52 m²
Apartment of the first floor composed of two rooms plus bathroom for an area of 26 sqm appro…
$29,692
Appartement 3 chambres dans Alessandria della Rocca, Italie
Appartement 3 chambres
Alessandria della Rocca, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Panoramic Apt located in Via Lorenzo Panepinto/Piazza Orologio (Bivona) on the 4th floor ser…
$88,985
Appartement 2 chambres dans Bivona, Italie
Appartement 2 chambres
Bivona, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Panoramic apartment located in Via Porta Palermo (Bivona) on the fifth floor and served by a…
$68,291
Appartement 3 chambres dans Alessandria della Rocca, Italie
Appartement 3 chambres
Alessandria della Rocca, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Panoramic apartment located in Via Porta Palermo (Bivona) on the fifth floor and served by a…
$68,989
Appartement 2 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 2 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 135 m²
Panoramic apartment on the ground floor in the main square of the town - Corso Vittorio Eman…
$79,178
Appartement 2 chambres dans Agrigente, Italie
Appartement 2 chambres
Agrigente, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Panoramic apartment with sea views in the Historic Town Centre of Agrigento located in Via A…
$97,983
Appartement 3 chambres dans Cianciana, Italie
Appartement 3 chambres
Cianciana, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Apartment on the second floor located in Corso Vittorio Emanuele covering an area of approx …
$79,987
