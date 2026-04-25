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Villas à vendre en SantElpidio a Mare, Italie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans SantElpidio a Mare, Italie
Villa 5 chambres
SantElpidio a Mare, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 10 200 m²
BG-ABIV5401U Ancienne villa à Porto San ElpidioVilla de 1780 à Porto San Elpidio, à 8 km de …
$2,58M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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