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Immobilier commercial en Sanremo, Italie

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 250 m² dans Sanremo, Italie
Propriété commerciale 250 m²
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 250 m²
KK-V163. Construction d'une villa avec piscine à San RemoUn terrain avec un projet pour la c…
$1,52M
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Propriété commerciale 400 m² dans Sanremo, Italie
Propriété commerciale 400 m²
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 400 m²
LD-291216-1. Propriété (vente) » Italie » Ligurie » San PemoLe domaine est situé entre San R…
$1,16M
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