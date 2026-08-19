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Maisons à vendre en Rome, Italie

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7 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Rome, Italie
Villa 4 chambres
Rome, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 330 m²
LD-0204. Maison Elite près du lac Bracciano, près de RomeUne maison d'élite près du lac Brac…
$926,038
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Villa 4 chambres dans Rome, Italie
Villa 4 chambres
Rome, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 360 m²
Groupe de travail des transports aériens BILLA SUR L'ANTIQUE DE LA DEMANDE, ROMLa villa prop…
$2,11M
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Villa 5 chambres dans Rome, Italie
Villa 5 chambres
Rome, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 750 m²
Il 180618-1. Villa à Rome. ItalieDans la zone prestigieuse de EUR (dans le sud de Rome) à ve…
$2,81M
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Villa 5 chambres dans Rome, Italie
Villa 5 chambres
Rome, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 450 m²
IT- Villa de quatre niveaux de 450 m2 avec grand jardin et terrasseRome, Casal PaloccoEn ven…
$2,93M
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Villa 4 chambres dans Rome, Italie
Villa 4 chambres
Rome, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 300 m²
AG-160316-2. Willa à Trevignano Romano, RomeLa villa proposée est située à Trevignano, une v…
$937,760
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Villa 1 chambre dans Rome, Italie
Villa 1 chambre
Rome, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 180 m²
Il n'y a pas de problème. Villa de deux niveaux 180m2. avec une charmante terrasseDans le pr…
$808,818
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Maison dans Rome, Italie
Maison
Rome, Italie
$2,43M
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Международное агентство недвижимости Habita
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Caractéristiques des propriétés en Rome, Italie

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