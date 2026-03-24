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Maisons à vendre en Rieti, Italie

villas
5
7 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Poggio Mirteto, Italie
Villa 2 chambres
Poggio Mirteto, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 1/2
ROME-SABINA-POGGIO MIRTETO La Sabina is one of the most authentic lands in Central Italy: a …
$57,278
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Maison 2 chambres dans Forano, Italie
Maison 2 chambres
Forano, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 215 m²
Sol 1/2
♣ COLLE SABINIANO ♣ — Forano — EXCLUSIVE RESIDENCE under construction, consisting of 2 villa…
$215,276
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Villa 3 chambres dans Montopoli di Sabina, Italie
Villa 3 chambres
Montopoli di Sabina, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Sol 1/3
ROMA-SABINA-MONTOPOLI DI SABINA La Sabina is one of the most authentic lands in Central Ital…
$381,856
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AuraAura
Villa 3 chambres dans Poggio Mirteto, Italie
Villa 3 chambres
Poggio Mirteto, Italie
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Sol 1/3
ROME SABINA-POGGIO MIRTETO La Sabina is one of the most authentic lands in Central Italy: a …
$328,628
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Villa 4 chambres dans Castelnuovo di Farfa, Italie
Villa 4 chambres
Castelnuovo di Farfa, Italie
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
Sol 1/2
Newly built stone farmhouse, 290 square meters and fenced land with a courtyard of 13,000 sq…
$522,069
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Maison 5 chambres dans Tarano, Italie
Maison 5 chambres
Tarano, Italie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Sol 1/3
Tarano. Country house with warehouses and land. Panoramic country house of 150 square meters…
$276,618
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Nils OttNils Ott
Villa 3 chambres dans Castelnuovo di Farfa, Italie
Villa 3 chambres
Castelnuovo di Farfa, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Sol 2/2
Castelnuovo di Farfa. Ferme en pierre de 334 mètres carrés avec piscine, terrain de 2 500 m…
$562,496
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Caractéristiques des propriétés en Rieti, Italie

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