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Villas à vendre en Peschiera del Garda, Italie

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8 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Villa 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-SV00079. Belle maison de ville avec terrasse et piscineDans le quartier de San Benedetto …
$398,548
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Villa 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 136 m²
GH-SV00044. Elégante maison de ville avec une grande terrasse sur le toitA quelques minutes …
$468,880
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 chambres dans Broglie, Italie
Villa 3 chambres
Broglie, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 248 m²
Peschiera del Garda, famous as a fortress of the Venetian Republic since the 16th century, h…
$2,74M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Villa 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Located in an enviable position, just 500 meters from the lakeside promenade and the beach o…
$760,928
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Villa 4 chambres dans Peschiera del Garda, Italie
Villa 4 chambres
Peschiera del Garda, Italie
Nombre de pièces 12
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
This elegant villa for sale in the town of Peschiera del Garda, located in the province of V…
$640,494
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Villa 8 chambres dans Bassana, Italie
Villa 8 chambres
Bassana, Italie
Nombre de pièces 13
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 310 m²
Peschiera del Garda, Località Bassana, villa with building area for sale. The plot of land…
$1,20M
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Villa 2 chambres dans Broglie, Italie
Villa 2 chambres
Broglie, Italie
Nombre de pièces 7
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
In Peschiera del Garda, in Località Boschetti, a hilly area with a wonderful view over the L…
$875,889
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Villa 3 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Villa 3 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
This magnificent villa is spread over three levels, offering well-kept spaces and high-quali…
$1,29M
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