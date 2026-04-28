Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Penne
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Penne, Italie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Penne, Italie
Villa 3 chambres
Penne, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 275 m²
EC- Belle Villa (275 m2) près du centre historique de Loreto ApprutinoBelle Villa (275 m2) p…
$386,826
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller