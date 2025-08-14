Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Palerme, Italie

4 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Giuliana, Italie
Maison 3 chambres
Giuliana, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 108 m²
Nombre d'étages 2
Maison de rêve sicilienne avec panoramique Vues dans le village médiéval de GiulianaBienvenu…
$64,123
Villa 3 chambres dans Cinisi, Italie
Villa 3 chambres
Cinisi, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 500 m²
The property is located in the Municipality of Cinisi, 5 minutes from the "Falcone e Borsell…
$494,865
Villa dans Castronovo di Sicilia, Italie
Villa
Castronovo di Sicilia, Italie
The property is located in San Pietro, Castronovo di Sicilia territory. It consists of a bas…
$199,967
Château dans Palerme, Italie
Château
Palerme, Italie
Magnifique bâtiment dans le plus bel endroit de la capitale de la Sicile Palerme, une superf…
$21,77M
