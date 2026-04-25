Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Orbetello
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Orbetello, Italie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Albinia, Italie
Villa 5 chambres
Albinia, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 792 m²
LD-0735. Villa de luxe à vendre à OrbetelloAu sud de la Toscane, près du Cap Monte Argentari…
$2,75M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller