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Appartements Piscine à vendre en Novare, Italie

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Appartement 3 chambres dans Lesa, Italie
Appartement 3 chambres
Lesa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 125 m²
PL-PR-A05. Lac Majeur. Leza. Appartement confortable dans un bel immeuble résidentiel avec p…
$504,046
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Bon marché
Luxe
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