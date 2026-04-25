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Appartements à vendre en Novare, Italie

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10 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Meina, Italie
Appartement 3 chambres
Meina, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 160 m²
FP-T445. Penthouse à deux niveaux avec de belles vues sur le lac MajeurDans le Maine, à quel…
$386,826
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Appartement 2 chambres dans Miasino, Italie
Appartement 2 chambres
Miasino, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 194 m²
FP-T311. Sur la colline à Myazino élégant appartement avec une vue imprenable sur le lac d'O…
$410,270
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Appartement 3 chambres dans Lesa, Italie
Appartement 3 chambres
Lesa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 120 m²
FP-T404. Leza, appartement à vendre au bord du lacA vendre un bel appartement sur le lac, si…
$322,355
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AdriastarAdriastar
Appartement 3 chambres dans Lesa, Italie
Appartement 3 chambres
Lesa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 125 m²
PL-PR-A05. Lac Majeur. Leza. Appartement confortable dans un bel immeuble résidentiel avec p…
$504,046
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Appartement 3 chambres dans Massino Visconti, Italie
Appartement 3 chambres
Massino Visconti, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 125 m²
PL-PR_A05. Appartement dans un complexe résidentiel avec piscineLac Majeur. Leza. Appartemen…
$492,324
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Appartement 4 chambres dans Orta San Giulio, Italie
Appartement 4 chambres
Orta San Giulio, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 296 m²
FP-T503. Appartements à vendre sur le lac d'OrtaSur la rive du lac d'Orta dans l'élégante vi…
$1,11M
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MontbelMontbel
Appartement 3 chambres dans Lesa, Italie
Appartement 3 chambres
Lesa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 153 m²
FP-T523. Bel appartement de deux étages à Leza, à quelques pas du lac MajeurBel appartement …
$304,772
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Appartement 4 chambres dans Meina, Italie
Appartement 4 chambres
Meina, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 180 m²
FP-T528. Penthouse dans une ancienne villa sur une colline du MainePenthouse dans une vieill…
$2,11M
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Appartement 3 chambres dans Castelletto sopra Ticino, Italie
Appartement 3 chambres
Castelletto sopra Ticino, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 162 m²
FP-T545. Appartement de luxe dans le style de Liberty 1910Dans Castelletto Ticino, à quelque…
$879,150
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Appartement 3 chambres dans Pella, Italie
Appartement 3 chambres
Pella, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
- C'est pas vrai. Appartements sur la première ligne du lac OrtaLa Villa historique d'Helena…
$386,826
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Caractéristiques des propriétés en Novare, Italie

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