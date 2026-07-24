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Villas avec garage à vendre en Monza, Italie

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1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Monza, Italie
UP UP
Villa 5 chambres
Monza, Italie
Nombre de pièces 18
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 600 m²
Nombre d'étages 4
$3,42M
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Vendeur particulier
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Caractéristiques des propriétés en Monza, Italie

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