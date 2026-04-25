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Immobilier commercial en Monte Argentario, Italie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 2 000 m² dans Grosseto, Italie
Propriété commerciale 2 000 m²
Grosseto, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 2 000 m²
LD-0489. Villa de luxe sur la mer en ToscaneSur la mer cristalline d'Argentario, célèbre sta…
$14,07M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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