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Villas à vendre en Lonato del Garda, Italie

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15 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 155 m²
GA-V001405. Nouveau développement de villas exclusives à Lonato del GardaNon loin du centre-…
$432,542
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Villa 3 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 320 m²
Il n'y a pas de problème. Excellente villa donnant sur le lac de Lonato del GardaSitué dans …
$2,17M
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Villa 4 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 4 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 330 m²
- C'est le cas. Villa prestigieuse à LonatoA la porte de Desenzano d / g dans un quartier va…
$879,150
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Villa 3 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 260 m²
- C'est quoi ? Villa design avec de belles vues sur le lac à Lonato del GardaSitué dans un c…
$1,29M
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Villa 3 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 155 m²
GA-V001396. Nouvelle villa moderne à Lonato del GardaDans un quartier résidentiel calme ento…
$385,654
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Villa 4 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 4 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 350 m²
ABI-1170A. Belle villa indépendante surplombant le lac de GardeBelle villa avec piscine, ter…
$1,88M
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa 5 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 5 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 450 m²
- C'est le cas. WILLA WOLFHAUS dans l'environnement vert à LONATOSitué dans une belle compét…
$1,08M
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Villa 5 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 5 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 300 m²
Groupe de travail des transports aériens Belle maison magnifiquement restaurée à LonatoPlong…
$926,038
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Villa 3 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 150 m²
GA-V001192. Maison mitoyenne avec jardin privé à LonatoA quelques pas du centre de Lonato d/…
$304,772
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Villa 4 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 4 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 495 m²
GA-V001321. Villa design avec vue générale sur le lac à LonatoSitué dans la municipalité de …
$2,23M
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Villa 3 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 155 m²
- C'est le cas. Villa à vendre à Lonato del GardaDans le quartier résidentiel vallonné calme…
$420,820
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Villa 6 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 6 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 420 m²
In Lonato, in a hamlet adjacent to Desenzano, surrounded by greenery we offer newly built de…
$952,529
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Villa 3 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Lonato del Garda, in a quiet and convenient location and in the main communication routes, w…
$458,747
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Villa 3 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Lonato del Garda, in a quiet and convenient location and in the main communication routes, w…
$502,541
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Villa 3 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
In Lonato del Garda, in a quiet area convenient to all services and the main roads, we offer…
$502,541
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