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Immobilier commercial en Livourne, Italie

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8 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 150 m² dans Piombino, Italie
Propriété commerciale 150 m²
Piombino, Italie
Surface 150 m²
MV-121221W. Vignoble avec cave dans le plus bel endroit en ToscaneUne entreprise prête. Vign…
$2,34M
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Propriété commerciale 450 m² dans Castagneto Carducci, Italie
Propriété commerciale 450 m²
Castagneto Carducci, Italie
Surface 450 m²
KK-LU1. Possession avec vue sur la mer en campagne BolgeriPropriété vue mer à vendre à la ca…
$4,69M
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Hôtel 560 m² dans Castagneto Carducci, Italie
Hôtel 560 m²
Castagneto Carducci, Italie
Chambres 12
Nombre de salles de bains 12
Surface 560 m²
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$2,79M
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Propriété commerciale 2 100 m² dans Marciana, Italie
Propriété commerciale 2 100 m²
Marciana, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 2 100 m²
LD-0374. Villa de luxe avec vue sur la mer d'ItalieVente d'une propriété prestigieuse sur l'…
$5,86M
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Propriété commerciale 650 m² dans Castagneto Carducci, Italie
Propriété commerciale 650 m²
Castagneto Carducci, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 650 m²
KK-1858. Très belle propriété à BolgeriSituée dans l'une des plus belles régions de la Tosca…
$1,99M
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Hôtel 950 m² dans Rosignano Marittimo, Italie
Hôtel 950 m²
Rosignano Marittimo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 950 m²
LD-1305. À Castiglioncello à vendre hôtel de luxeUn hôtel exclusif au bord de la mer à Casti…
$5,86M
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Propriété commerciale 1 154 m² dans Rosignano Marittimo, Italie
Propriété commerciale 1 154 m²
Rosignano Marittimo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 154 m²
LD-1030. Hôtel de luxe à vendre à CastiglioncelloDans Castiglioncello, la célèbre -pearl de …
$9,38M
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Hôtel 1 050 m² dans Livourne, Italie
Hôtel 1 050 m²
Livourne, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 050 m²
LD-1184. A Livourne mis en vente hôtel de luxeLe manoir dans le style de la Liberté, constru…
$5,86M
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