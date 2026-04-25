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Villas à vendre en Ispra, Italie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Ispra, Italie
Villa 5 chambres
Ispra, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 350 m²
FP-T730. Villa moderne avec une vue unique sur le lac MajeurVilla moderne avec une vue uniqu…
$1,35M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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