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Hôtels à vendre en Giulianova, Italie

1 propriété total trouvé
Hôtel 3 000 m² dans Giulianova, Italie
Hôtel 3 000 m²
Giulianova, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 3 000 m²
Il n'y a pas d'autre solution. Hôtel de première ligne 3*Dans la zone centrale de Julianova …
$3,75M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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