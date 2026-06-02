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Villas à vendre en Florence, Italie

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11 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Florence, Italie
Villa 4 chambres
Florence, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 430 m²
LD-0234. Domos de luxe en FlorenceVilla de luxe avec vue panoramique et une tour médiévale e…
$1,29M
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Villa 5 chambres dans Florence, Italie
Villa 5 chambres
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 420 m²
LD-1387. Villa de luxe à FlorenceAncienne maison toscane dans un endroit très panoramique, e…
$3,02M
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Villa 4 chambres dans Florence, Italie
Villa 4 chambres
Florence, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
SG-VI_FI_141_Adrian. Unique dans le contexte historique et géographique villa de deux étages…
$4,10M
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International Property AlertInternational Property Alert
Villa 5 chambres dans Florence, Italie
Villa 5 chambres
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 000 m²
LD-0424. Villa de luxe en Emilia RomagnaVilla de luxe à Emilia Romagna, reconstruite à parti…
$4,10M
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Villa 5 chambres dans Florence, Italie
Villa 5 chambres
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 6 200 m²
LD-0063. Villa de luxe à FlorenceVilla de luxe à vendre en Toscane, peut être utilisé comme …
$15,24M
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Villa 5 chambres dans Florence, Italie
Villa 5 chambres
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 2 320 m²
VB-90059. Propriété unique à FlorenceUne propriété unique est un complexe composé d'une vill…
$32,82M
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Villa 3 chambres dans Florence, Italie
Villa 3 chambres
Florence, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
SG-VI_FI_142_Adrian. Villa de deux étages avec piscine à 15 minutes de Florence. Province:Fl…
$2,23M
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Villa dans Florence, Italie
Villa
Florence, Italie
Surface 400 m²
LD-1440. Villa près de Florence. TuscanyLa villa est située dans l'une des zones les plus pr…
$2,93M
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Villa 5 chambres dans Florence, Italie
Villa 5 chambres
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 700 m²
LD-0206. Villa aristocratique de la seconde moitié du XIXe siècleUne villa aristocratique de…
$5,04M
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Villa 5 chambres dans Florence, Italie
Villa 5 chambres
Florence, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 022 m²
LD-0537. Magnifique domaine entouré de collines vertes du ChiantiA quelques kilomètres de Fl…
$19,93M
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Villa 3 chambres dans Florence, Italie
Villa 3 chambres
Florence, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 300 m²
CA-9005 Villa de luxe avec piscine située dans les collines de SetignanoVilla de luxe avec p…
$2,34M
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Caractéristiques des propriétés en Florence, Italie

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