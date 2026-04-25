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Villas à vendre en Fiano Romano, Italie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Fiano Romano, Italie
Villa 5 chambres
Fiano Romano, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 380 m²
Il 180618. Nouvelle villa de trois niveaux non loin de RomeCapena, Colle del Fagiano, à 25 k…
$879,150
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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